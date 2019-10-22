Звезда "Плохого Санты" ошарашила выходкой на съемках [ Редактировать ]
Знаменитый американский актер Билли Боб Торнтон, который исполнил роль пьяного в комедии "Плохой Санта" был на съемках пьяным, передает Entertainment Weekly.
Известно, что в действительности во время съемок актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Я выпил три бокала красного вина на завтрак... Потом перешел на водку с клюквенным соком, а потом выпил пару банок пива. К тому моменту, как мы дошли до этой сцены, я едва понимал, что снимаюсь в фильме", - рассказал актер.
Артист подчеркнул, что по сценарию должен был появиться в кадре, стоя на эскалаторе, однако из-за сильного опьянения не смог этого сделать.
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