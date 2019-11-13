Цены на продукты в Украине: что подешевело [ Редактировать ]
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о изменении цен на товары и продукты в октябре 2019 года. Об этом сообщает Госстат.
В октябре подешевела капуста - на 6,2% до 7,5 грн за кг, цены на морковь снизились на 5,7% до 7,8 грн за кг, пшено подешевело на 10,3% до 28,9 грн за кг.
Но цены на гречку выросли на 27,6% до 26,5 грн за кг, яйца подорожали на 9,4% до 20,5 грн за десяток.
Читайте также, цены на молочные продукты (молоко, сливочное масло, сметана, сыр), а также на макароны практически не изменились.
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