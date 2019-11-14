Изжога может возникать практически у всех людей. Это весьма неприятное чувство, которое возникает от переедания, заболеваний ЖКТ, вегетативной дисфункции. По словам медиков, она также может быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний или нарушений позвоночника.

В случае, если ощущение жжения за грудиной не является результатом серьезных проблем со здоровьем, тогда стоит привести в норму секрецию соляной кислоты. В первую очередь важно исключить из рациона острые, соленые, кислые продукты. Также не стоит забывать о нормализация веса и питания.

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Среди продуктов, которые стоит включить в свой рацион молоко, блюда из творога, подсушенный хлеб, нежирные супы, отварное мясо, крупы, нежирная рыба, отварной картофель, морковь, кабачки, огурцы, ягоды и фрукты (за исключением кислых).

Белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. В связи с этим специалисты советуют чаще включать в свое питание такие продукты, как куриные яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль.

Однако, отмечают диетологи, при этом следует отказаться от сладкого и газированных напитков и включить в свой режим умеренные физические нагрузки.

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