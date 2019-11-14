Что есть при изжоге: ответ экспертов [ Редактировать ]
Изжога может возникать практически у всех людей. Это весьма неприятное чувство, которое возникает от переедания, заболеваний ЖКТ, вегетативной дисфункции. По словам медиков, она также может быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний или нарушений позвоночника.
В случае, если ощущение жжения за грудиной не является результатом серьезных проблем со здоровьем, тогда стоит привести в норму секрецию соляной кислоты. В первую очередь важно исключить из рациона острые, соленые, кислые продукты. Также не стоит забывать о нормализация веса и питания.
Среди продуктов, которые стоит включить в свой рацион молоко, блюда из творога, подсушенный хлеб, нежирные супы, отварное мясо, крупы, нежирная рыба, отварной картофель, морковь, кабачки, огурцы, ягоды и фрукты (за исключением кислых).
Белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. В связи с этим специалисты советуют чаще включать в свое питание такие продукты, как куриные яйца, куриную грудку, тунец, красную чечевицу, запеченные бобы и миндаль.
Однако, отмечают диетологи, при этом следует отказаться от сладкого и газированных напитков и включить в свой режим умеренные физические нагрузки.
Ранее сообщалось, что кому опасно есть авокадо, а также какой хлеб самый полезный.
по теме
Какую кашу нужно есть осенью
В осенне-зимний период стоит уделить должное внимание своему рациону питания
Чем полезен картофель
Картофель - овощ, который употребляют практически все люди
Почему женщинам трудно отказаться от вредной пищи
Многие, кто следит за своей фигурой, сталкиваются с проблемой, как отказаться от вредной пищи
Как снизить риск инфаркта
Эксперты назвали десять удивительных вещей, которые уменьшают риск инфаркта