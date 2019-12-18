Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева, которая недавно восхитила фанатов новым фото, поразила публикацией. Так, на своей страничке в Instagram звезда опубликовала новое фото.

На нем Надя позирует у зеркала. На певице надеты экстравагантные джинсы, черный топ и куртка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Мнение поклонников разделилось: некоторым понравился образ звезды, а другие назвали его чересчур странным.

"Крутышка", "Ты джинсы на джинсы надела", "Красотка", "Лучший стиль", "Самая самая", "Очень стильно", - написали фанаты.

Ранее мы писали о том, что Каменских "взорвала сеть" пикантной позой, а также Надя Дорофеева показала откровенное декольте.