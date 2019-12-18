Надя Дорофеева впечатлила фанатов странным образом (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева, которая недавно восхитила фанатов новым фото, поразила публикацией. Так, на своей страничке в Instagram звезда опубликовала новое фото.
На нем Надя позирует у зеркала. На певице надеты экстравагантные джинсы, черный топ и куртка.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Мнение поклонников разделилось: некоторым понравился образ звезды, а другие назвали его чересчур странным.
"Крутышка", "Ты джинсы на джинсы надела", "Красотка", "Лучший стиль", "Самая самая", "Очень стильно", - написали фанаты.
Ранее мы писали о том, что Каменских "взорвала сеть" пикантной позой, а также Надя Дорофеева показала откровенное декольте.
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