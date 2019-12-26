Слідчого Нацполіції, який продавав секретну інформацію до Росії, затримали співробітники ДБР. За попередньою інформацією, той збував дані з обмеженим доступом, які зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За такі послуги слідчий отримав 16,5 тисяч гривень.

Його "пов'язали" під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт отримання винагороди правоохоронцем.