Слідчий Нацполіції продавав секретну інформацію до Росії [ Редактировать ]
Слідчого Нацполіції, який продавав секретну інформацію до Росії, затримали співробітники ДБР. За попередньою інформацією, той збував дані з обмеженим доступом, які зберігаються у спеціальних автоматизованих системах. За такі послуги слідчий отримав 16,5 тисяч гривень.
Його "пов'язали" під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт отримання винагороди правоохоронцем.
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