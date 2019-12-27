Умер знаменитый футболист [ Редактировать ]
На 34-м году ушел из жизни знаменитый казахстанский футболист Сергей Каримов. Он играл за немецкий клуб "Вольфсбург", сообщает "Сегодня".
Причина смерти Каримова, игравшего на позиции защитника, пока неизвестна. Футболист провел один матч в составе национальной сборной Казахстана в 2010 году.
"Мы оплакиваем нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте 33 лет. Мы всем сердцем сейчас с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей", - говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что известный футболист перенес инсульт.
по теме
"Александрия" арендовала Вантуха у "Динамо"
"Динамовец" Роман Вантух продолжит вторую часть сезона 2019/2020 годов в составе "Александрии"
Известный футболист перенес инсульт
Защитник австрийского клуба "Зальцбург" Патрик Фаркаш перенес инсульт
Умер знаменитый спортсмен
На 81-м году ушел из жизни знаменитый новозеландский бегун Питер Снелл
Львовские "Карпаты" покинет хорватский легионер
Фране пришел в "Карпаты" в конце июля этого года
Умерла автор саундрека к сериалу "Друзья"
На 73-м году ушла из жизни режиссер и автор песен Алли Уиллис