На 34-м году ушел из жизни знаменитый казахстанский футболист Сергей Каримов. Он играл за немецкий клуб "Вольфсбург", сообщает "Сегодня".

Читайте также Нокаут Уайлдера стал лучшим в году

Причина смерти Каримова, игравшего на позиции защитника, пока неизвестна. Футболист провел один матч в составе национальной сборной Казахстана в 2010 году.

"Мы оплакиваем нашего бывшего игрока Сергея Каримова, который умер в возрасте 33 лет. Мы всем сердцем сейчас с его семьей, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей", - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что известный футболист перенес инсульт.