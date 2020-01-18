На Донбасі поранено 8 українських військових. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Ворог обстрілював наших бійців з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Більше про ситуацію на передовій - знає Руслан Смєщук.

Це один із полігонів у зоні ООС. Він - на відстані відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. І саме він, за легендою, може стати місцем прориву важкої техніки бойовиків.

За легендою навчань, українська розвідка зафіксувала скупчення ворожої техніки, зокрема танків на самій лінії фронту. Щоб не допустити прориву та не впустити ворога глибше, відряджають українських панцерників. По прибуттю на місце танкісти займають вогневі рубежі та маскують техніку.

"Відпрацьовувалися питання подолання проблемних ділянок, висування на вогневі рубежі, знищення малих груп ворога. Умовно і подальшим знищенням усього ворога", - зазначив В'ячеслав, військовослужбовець ЗСУ.

Але вони тут не самі. Їх прикривають розрахунки з протитанковими комплексами "Стугна". Це новітнє українське озброєння - розумне та ефективне.

"З позаминулого року на озброєння стали поступати новітні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", вони вигідно відрізняються від "Фаготів" тим, що безпровідна ракета наводиться за лазерним променем - вірогідність сходів поки що 100% і влучання 100%. Система добра", - наголосив Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

А це вже узбережжя Азовського моря, інший край зони ООС. Маріупольський напрямок небезпечний тим, що може висадитися морський десант. Та взяття найбільшого міста Донбасу в оточення. Тож моряки тут тренувалися виставляти мінні загородження в морі. Навчання почалися від самого ранку.

"Було проведено навчання по завантаженню міни. При цьому, екіпаж "Донбасу" забезпечував пожежо- та вибухо- безпеку. На фоні цього, проведено методичне заняття використання піноутворюючих речовин. На даний момент, особовий склад отримав практичні навики по його використанню", - говорить Олександр Григоревський, військовослужбовець ВМСУ.

Моряки відпрацювали завантаження мін на катери та приведення їх до бойового стану. Щоб і швидко і безпечно.

"Вправа 1 - це постановка міни на корабель, тобто були виконані і відпрацьовані всі нормативи, відпрацьовані чіткість дій корабельних розрахунків, також були витримані всі заходи безпеки при виконанні вправи та зняті нормативи. Чесно кажучи, нормативами ми всі дуже задоволені", - підкреслив Максим Носенко, керівник навчань.

Проте, самі міни в Маріупольській акваторії військові не встановлювали.