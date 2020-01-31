В Китае в результате инфицирования коронавирусом 2019-nCoV погибли уже 213 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Известно, что число заразившихся достигло 9356 человек.

За минувшие сутки число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 213 человек, 204 из них погибли в эпицентре эпидемии, провинции Хубэй, - говорится в сообщении.

В провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, 804 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 290 - в критическом.

Раньше сообщалось о том, что коронавирус зафиксировали в 18 странах. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

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