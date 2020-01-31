Грипп в Украине: назван самый опасный симптом [ Редактировать ]
В Украине начали массово закрывать школы на карантин из-за гриппа. Самый опасный вирус сейчас - штамм А/Брисбен (H1N1). Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко для издания "Факты".
"Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы пережили эпидемию пандемического гриппа, вызванного штаммом H1N1 – А/Калифорния. Но "калифорнийский" грипп сегодня не циркулирует, а вот его потомки - А/Мичиган в прошлом и А/Брисбен в этом сезоне - активны. Меньше шансов заразиться у того, кто болел "калифорнийским" штаммом. В группе риска и беременные женщины", - рассказала Алла Мироненко.
Также, она рассказала, что вирусная пневмония может образоваться уже на второй день. Этот штамм очень опасен для детей до трех лет, которые не болели H1N1.
"Часто грипп протекает настолько тяжело, что невозможно подняться с постели. Тогда сам больной или его родственники должны настаивать, чтобы врач пришел домой и осмотрел пациента, прослушал легкие. Если высокая температура держится больше трех дней, можно заподозрить пневмонию", - отметила вирусолог.
Ранее мы писали о том, как защититься от гриппа. А также сообщалось, что в Чернигове зафиксировали вспышку ботулизма, а также под Львовом люди массово отравились в ресторане.
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