В Украине начали массово закрывать школы на карантин из-за гриппа. Самый опасный вирус сейчас - штамм А/Брисбен (H1N1). Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко для издания "Факты".

"Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы пережили эпидемию пандемического гриппа, вызванного штаммом H1N1 – А/Калифорния. Но "калифорнийский" грипп сегодня не циркулирует, а вот его потомки - А/Мичиган в прошлом и А/Брисбен в этом сезоне - активны. Меньше шансов заразиться у того, кто болел "калифорнийским" штаммом. В группе риска и беременные женщины", - рассказала Алла Мироненко.

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Также, она рассказала, что вирусная пневмония может образоваться уже на второй день. Этот штамм очень опасен для детей до трех лет, которые не болели H1N1.