Чергові зміни в державному регулюванні медицини! І вже помітно серйозну проблему. Медичні інститути, а це найбільш технологічні спеціалізовані установи в галузі, переводять на нову схему фінансування. Яка потребуватиме - суттєвої грошової участі пацієнтів.

Ніби такі інститути здатні працювати, як комерційні установи. І ніби наші люди здатні оплачувати наддорогі операції.

Тож що вирішить влада? Чи піде на повну комерціалізацію? Чи все ж збереже державне фінансування? Розберемося сьогодні з цими питаннями. А почнемо з сюжету Інни Томіної. Про те, які ж саме медичні інститути опинилися в новій реальності.

Колись це була дача Микити Хрущова. Зараз місце, де роблять надскладні операції і дають шанс на життя.

"Це дійно така остання інстанція, куди з надією на одужання ідуть пацієнти зі всієї абсолютно України - від там Чернівців до Луганська -Донецька", - говорить Любов Слєпова, головний лікар ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України".

Це головний лікар Пагу, Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Любов Слєпова розповідає: лікарня завжди заповнена на 95 відсотків. У трьох реанімаціях щодоби понад 10 операцій. Це єдине місце в країні, де беруться за найтяжчих пацієнтів.

Ось, приміром, ми були свідками, як торік лікарі-хірурги врятували Дводенну дівчинку з діафрагмальною грижею. У крихітки органи черевної порожнини перемістилися... в грудну.

Вжух а цей маленький пацієнт зі складним діагонозом теж після народження - одразу на операційний стіл.

"На 34 тижні був виставлений діагноз - атрезія дванадцятипалої кишки", - говорить Алла Сердюк, мати пацієнта.

Усі ці історії мали щасливий кінець. І насамперед завдяки хірургам. Тут, в інституті, вони беруться не тільки за немовлят, а й навіть за ще ненароджених.

"Вы знаете, простых легких случаев здесь наверное нет, если и есть, то это может еденицы, один-два. Все остальные девочки - это все у которых очень серьезные проблемы, от которых отказались где-то и просто сказали, если вас тут не спасут, то вас не спасут нигде", - говорить Анастасія пацієнтка.

Киянка Анастасія в Пагу вже кілька місяців. Це її друга вагітність. І обидва рази - все дуже непросто.

"Первая беременность у меня была проблемная, то есть это было центральное подлежание плаценты, а сейчас у меня угроза выкидыша с седьмой недели", - говорить Анастасія, пацієнтка.

Із сьомого тижня, тобто фактично всю вагітність під пильним наглядом. І хоча лікування в ПАГУ "безкоштовне", витрати майбутньої мами все одно чималі.

"В месяц у меня уходит как раз от 8 до 9 тысяч", - говорить Анастасія, пацієнтка Інституту педіатрії, акушерства та гінекології.

8-9 тисяч - це суми, які держава пропонує з першого квітня сплачувати пологовим за кожну жінку. Сюди увійдуть власне самі пологи, кесарів розтин, ліки, палата, медична допомога під час критичного стану.

"Это ничего, это очень смешная цена, банально на 10 дней пребывания не то что бы в ПАГЕ, не важно где. Если у тебя есть какие то проблемы в беремености - это полторы тысячи минимум в 10 дней. Это самый минимум. Это не считая, если у тебя там вообще какие-то очень серьезные патологии", - говорить Анастасія, пацієнтка Інституту педіатрії, акушерства та гінекології.

Справді, пацієнтам зі складними діагнозами цього року доведеться бути готовими не тільки до боротьби з паталогіями, а й до непідйомних тарифів за медпослуги.

"Та вся інформація, яка єде він МОЗу від НСЗУ, що ми будемо фінансувати всі пологи. Будуть коштувати пологи, розумієте вона трошки далека від істини, тої якої потребуємо ми... Наші вагітні, які знаходяться в нас в інституті, вони на превеликий жаль, є такі вагітні, які потребують 10 тисяч в день, а не просто пологи 8,5 тому ми робимо свої розрахунки", - говорить Любов Слєпова, головний лікар Ду "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України.

Після підрахунку прайси будуть обговорювати з чиновниками. Та шанси, що держава профінансує високопрофесійні заклади й оплатить надскладні операції, - примарні. Бо вже зараз гроші дають неохоче.

"При потребі 62 млн на медикаменти і розхідний матеріал нам було виділено 8 млн на 2019 рік і майже 9 млн на 2020 рік - це 15 відсотків від потреби. Але базове фінансування у нас є повністю. Це заробітня плата, це комунальні послуги. Це харчування хворих із розрахунку - 26 гривень на людину вийшло в нас за 2019 рік", - говорить Любов Слєпова, головний лікар ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України".

Звісно, жодної копійки нема на ремонт чи на нове, таке необхідне обладнання. Тому в інституті активно шукають спонсорів. А ще чекають на зміну тарифної сітки для персоналу. Бо про нинішні зарплати лікарів - годі й говорити. Цифри красномовніші.

"Чотири тисячі сто сімдесят чотири гривні - це початковий оклад лікаря. Така зарплата.. ну на превеликий жаль", - говорить Любов Слєпова, головний лікар ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України".

Тож не дивно, що українські лікарі тікають за кордон. А такі необхідні країні заклади, як ПАГ, працюють не завдяки державній підтримці, а швидше на ентузіазмі.