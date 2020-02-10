Курс биткоина резко "упал" [ Редактировать ]
В понедельник, 10 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $170.89. За месяц курс вырос на $1853.02. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $9927.94.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $221.97;
- Litecoin $74.35;
- Bitcoin Cash $443.35.
Раньше сообщалось о том, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
Мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. Читайте также, как получить льготы и субсидии по новым правилам. Также Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, который проходит через территорию Турции
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
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Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.
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