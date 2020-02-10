В понедельник, 10 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $170.89. За месяц курс вырос на $1853.02. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $9927.94.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $221.97;

Litecoin $74.35;

Bitcoin Cash $443.35.

Раньше сообщалось о том, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.

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Добавим, Оксана Маркарова заявила, что Украина откажется от транша МВФ.