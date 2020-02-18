Нарешті евакуація. Сьогодні з Києва до китайського міста Ухань має вилетіти чартерний рейс, яким із КНР мають евакуювати громадян України. Очікується, що рейс прибуде в Україну завтра.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, на батьківщину повернуться близько півсотні наших земляків та 25 іноземців. На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити КНР. Пасажирів супроводжуватимуть медики. Одразу після прибуття, евакуйованих розмістять на двотижневий карантин.

Якщо упродовж цього періоду в когось із пацієнтів виявлять симптоми інфекції Covid-2019, їх ізолюють. І якщо хворобу підтвердять - термін карантину продовжать для всіх. Втім, це лише план. А от де саме розмістять евакуйованих людей, Міністерство охорони здоров'я не повідомляє - тримає у таємниці.