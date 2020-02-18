До Китаю вилетить чартер для евакуації українців [ Редактировать ]
Нарешті евакуація. Сьогодні з Києва до китайського міста Ухань має вилетіти чартерний рейс, яким із КНР мають евакуювати громадян України. Очікується, що рейс прибуде в Україну завтра.
За словами заступника міністра охорони здоров'я, на батьківщину повернуться близько півсотні наших земляків та 25 іноземців. На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити КНР. Пасажирів супроводжуватимуть медики. Одразу після прибуття, евакуйованих розмістять на двотижневий карантин.
Якщо упродовж цього періоду в когось із пацієнтів виявлять симптоми інфекції Covid-2019, їх ізолюють. І якщо хворобу підтвердять - термін карантину продовжать для всіх. Втім, це лише план. А от де саме розмістять евакуйованих людей, Міністерство охорони здоров'я не повідомляє - тримає у таємниці.
по теме
Міністр охорони здоров'я пояснила подробиці евакуації українців із Китаю
В Києві готуються до прибуття співвітчизників. Зокрема, визначають місце, де евакуйованих триматимуть на двотижневому карантині. Це - може бути один із санаторіїв, його мають переобладнати під тимчасовий ізолятор
В Україні з'явились тест-системи для виявлення коронавірусу
В Україну доправили тест-системи для виявлення корона вірусу про це повідомили у центрі громадського здоров'я. Систем вистачить для 30 перевірок
В Україну із Китаю приїдуть лише здорові люди - Мінохорони здоров'я
У четвер до України з Китаю прибуде літак із нашими громадянами. За словами заступника міністра охорони здоров'я - переговори ще тривають і на батьківщину повернуться близько півсотні наших земляків та 25 іноземців
Китай запустив виробництво ліків проти коронавіруса
Препарат, який вважають ефективним у боротьбі з коронавірусом, схвалило Державне управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами
У США створили вакцину від коронавірусу COVID-2019
Препарат, який вважають потенційно ефективним у боротьбі з новим коронавірусом, схвалило американське державне управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами