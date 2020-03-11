В Сеуле в одном из колл-центров обнаружили крупный очаг заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 90 человек. Об этом сообщил мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун.

Очаг инфекции в колл-центре стал крупнейшим в городе.

Центр принадлежит страховой компании и находится в районе Силлим-дон столичного округа Куро-гу.

В общей сложности в высотном здании работают 550 человек. Их всех проверяют на коронавирус.

"Установлено, что два сотрудника компании связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что оба сотрудника не являются носителями вируса", - отметил Пак Вон Сун.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее в среду выросло до 7755, количество летальных исходов в стране достигло 60. Из больниц выписаны 288 выздоровевших пациентов.

Ранее сообщалось, что в Украине можно будет купить экспресс-тест на коронавирус. Также читайте о том, что Польша устанавливает санитарный контроль на границе из-за коронавируса.