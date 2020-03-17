Четверо украинцев заразились коронавирусом внутри страны - Ляшко [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады заявил, что четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны и они не путешествовали за границу. Об этом пишет "РБК-Украина".
Ляшко отметил, что в связи с этим, Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.
"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине.
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