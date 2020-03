В пятницу, 20 марта, олимпийский огонь доставили из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году. О прибытии специального лайнера сообщается в Twitter Токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр.

По информации японских СМИ, самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось.

В церемонии встречи олимпийского огня приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.

Изначально предполагалось, что спортсмены лично привезут огонь из Греции, однако из-за пандемии коронавируса церемония передачи огня прошла на афинском стадионе Панатинаикос при пустых трибунах.

Эстафета в Японии должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима. Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19.

