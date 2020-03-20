В Японию доставили олимпийский огонь [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, олимпийский огонь доставили из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году. О прибытии специального лайнера сообщается в Twitter Токийского оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр.
По информации японских СМИ, самолет с огнем на борту совершил посадку на час раньше, чем планировалось.
В церемонии встречи олимпийского огня приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.
Изначально предполагалось, что спортсмены лично привезут огонь из Греции, однако из-за пандемии коронавируса церемония передачи огня прошла на афинском стадионе Панатинаикос при пустых трибунах.
Эстафета в Японии должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима. Местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19.
The Olympic flame has landed in Japan. 🇯🇵 #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2020
Olympic medallists 🥇 Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.
With the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH
Кроме того, УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу Евро-2020 на следующий год.
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