Транспорт на карантині: чи дотримують кияни нових правил? [ Редактировать ]
Відсьогодні спеціальний режим громадського транспорту запроваджено в Одесі. Автобуси та маршрутки перевозять тільки працівників, які забезпечують життєдіяльність міста. Це медики, рятувальники, правоохоронці, комунальники та касири в продмагах.
Вже другу добу в такому режимі працює транспорт Києва. Чи дотримуються кияни нових правил та хто отримав спеціальні перепустки - перевіряла Ксенія Барвіненко.
Київ, дев'ята ранку. Ми на кінцевій зупинці автобуса, який прямує з лівого берега на правий. Ще тиждень тому тут збиралася черга пасажирів, нині ж на зупинці - лише кілька людей.
"Я в правоохоронних органах працюю. - А вам не робили перепустки? - Поки ні, їду на роботу хочу доїхати".
Перепустки почали видавати напередодні. Лише за добу вручили 225 тисяч талонів.
"Я работаю в продуктовом магазине. Все с печатью я работаю, есть документы, которые подтверждают что я работаю. С печатью со всем остальным".
Ольга теж показує документи - диплом про освіту та посвідчення медпрацівника. Втім, без перепустки в автобус її не пускають.
"Ось мій диплом, їду на роботу. - Ні без дозволу не пропустять".
Розповідає - напередодні не мала змоги забрати спецталон, але жодні вмовляння на правоохоронців не діють.
Ольга, лікарка:
Не передали посвідку мені вчора, хто її мав передати вчора, їх тільки вчора формували, сьогодні мене не пропускають на роботу, Я не їду, ось так і буде. - А як збираєтесь добиратися на роботу? - Ніяк не збираюсь, в мене свого транспорту немає, пацієнти будуть без лікаря.
Врешті, жінку таки пропустили в автобус.
Валерій Рогульов, правоохоронець:
Є чітка позиція, що люди не робили в вихідні дні перепустки ці, то ми йдемо на поступки, тому що люди вже завтра були з перепустками, в них є документи, що вони працюють лікарі, фармацевти, в масках ми пропускаємо.
Документи і кількість пасажирів у транспорті контролюють правоохоронці. По одному - в кожному автобусі, і на зупинках.
"Перераховуємо людей. Дивимось чи всі з пропусками їздять чи в масках".
Через обмеження громадського транспорту, багатьом довелося або пересідати на велосипед, або ж витрачати гроші на таксі.
"300 гривен і через службу получається 120 гривен".
Та заробляють на карантинних обмеженнях не лише приватні перевізники, а й шахраї. В інтернеті вже десятки оголошень про продаж спецквитків на проїзд. Із такими ділками бореться кіберполіція.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Для тих, хто намагається намалювати спецквитки і продавати їх через інтернет, правоохоронці та фахівці з кіберзлочинністю вже працюють над виявленням тих ділків, які вчора розміщували об'яву про продаж спецквитків.
До того ж підробні квитки не діють без посвідчення, яке підтверджує, що людина справді працює в критично важливій для міста сфері й має право на проїзд.
по теме
МЗС назвало кількість українців на карантині за кордоном
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Найбільше українців на ізоляції в Польщі - 105 осіб
На Філіппінах відкрили протиепідемічний притулок для робітників
Протиепідемічний притулок для робітників з околиць організували в Манілі. Там оселилися близько сотні людей, серед них чимало безхатьків. У кожного окремий бокс для ночівлі, триразове харчування, вранці душ
Шахраї пропонують киянам фейкові спецквитки на транспорт
У Києві автобуси та маршрутки працюють лише для співробітників підприємств, які забезпечують критично важливі сфери життя міста
Блокпост у Чернівцях, дезінфекція у Дніпрі та хворий священик на Тернопільщині: коронавірус крокує Україною
Рух громадського транспорту вже зупинили в кількох обласних центрах на заході України. А тепер ще й закривають в'їзди та виїзди з міст. Карантинні обмеження посилюють в усіх регіонах України
В Україні зафіксували 49 випадків зараження коронавірусом
Сім хворих зареєстровано в Києві дві жінки й п'ятеро чоловіків. Ще один випадок на Волині. Таким чином на сьогодні в Україні підтверджено 49 фактів інфікування