Протиепідемічний притулок для робітників з околиць організували в Манілі. Там оселилися близько сотні людей, серед них чимало безхатьків. У кожного окремий бокс для ночівлі, триразове харчування, вранці душ.

Тимчасовий центр створили, щойно столиця Філіппін перейшла на режим карантину - через поширення коронавірусу.

Лурдес Пеналоса, соцпрацівниця: