У Польщі місцеві волонтери мобілізувалися для допомоги найуразливішим громадянам в розпал епідемії коронавірусу. Кого навідують і що приносять? Розповість Ірина Іванова.

На кухні ресторану в польському Вроцлаві - кипить робота. Через карантин заклад закритий для відвідувачів. Але не для добрих діл. Тепер тут готують гарячі страви для тих, хто опинився в біді.

Йоанна Чєшлік, власниця ресторану:

Ситуація складна, але ми намагаємося відшукати позитив. Вирішили допомагати, поки зможемо. Організували збір грошей, завдяки цьому годуємо людей безплатно. Сьогодні приготували суп для сімдесяти п'яти людей. Надалі хочемо налагодити щоденне постачання обідів для старших і хворих людей.

Що жорсткіші заходи карантину в Польщі, то більше мобілізується волонтерів. Активіст Роберт Ваґнер у свій вільний час розвозить по лікарнях готові обіди та напої.

Роберт Ваґнер, активіст:

Ми намагаємося підтримати медиків, парамедиків, служби "швидкої" та працівників інфекційних відділень. Привозимо ланчі, каву, чай, цукор та молоко, енергетичні напої та воду тим, хто працює по кільканадцять годин на добу, щоб захистити нас від коронавірусу.

У соцмережах люди об'єднуються в групи, де пропонують свою допомогу. Таку спільноту створила і Марта Лістван.

Марта Літсван, активістка:

Я створила таку сторінку для своїх і для їхніх друзів. Думала, збереться хоча б 60 людей, а долучилися - 17 тисяч. І всі допомагають - хто чим: приносять харчі та медпрепарати, доглядають за дітьми, вигулюють домашніх тварин, надають психологічну підтримку.

Не проти погуляти з песиком у вільний час - Марта Щек. Вечорами жінка виводить на спацір собаку Бляшку.

Марта Щек, волонтерка:

Якось мені потрібна була допомога - люди відгукнулися. Тому коли я побачила запит від подруги, то відразу погодилася. Можу вигуляти собаку чи принести харчі, бо подружка не має змоги вийти з дому.

Польща однією з перших у Східній Європі почала запроваджувати карантинні заходи. І хоч рівень захворюваності в країні менший, ніж очікували медики, уряд заборонив вільно пересуватися громадянам, за винятком походу в крамницю, аптеку чи на прогулянку із собакою.