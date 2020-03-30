В понедельник, 30 марта, во Львове коронавирусом заболели еще два человека. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой в его Telegram-канале.

По его словам, первый случай был выявлен у пациентки 5-й больницы, которая была госпитализирована 25 марта с пневмонией.

"Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы", - сообщил Садовой.

Второй случай был зафиксирован у водителя трамвая.

"У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей", - отметил мер.

Ранее сообщалось, что в Сумской области зафиксировали еще три случая коронавируса.