Без відвідувачів цьогоріч розпочалась ювілейна десята виставка тюльпанів на Співочому полі в Києві. Та попри карантин організатори обіцяють: помилуватися квітами можна буде - у соцмережах. Марічка Мельник бачила красу на власні очі і готова поділитися враженнями.

Тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі та багато інших квітів зацвіло на Cпівочому полі. Тут було висаджено понад 500 тисяч цибулин.

Через карантин виставку довелося скасувати, але організатори вирішили змінити формат заходу - і презентувати її онлайн.

Олексій Король, виконувач обов'язків генерального директора комунального об'єднання "Київзеленбуд":

Тому це повинно було бути по нашому наймасштабнішим. І задум був в тому, щоби створити такі лінійні композиції, які створюють різні ландшафти, різні рельєфи.

Готуватися до події почали ще восени. Над проєктуванням працювали дизайнери всіх столичних районів. Близько двох місяців висаджували цибулини. Тут понад 20 видів сортів тюльпанів, зазначають організатори.

Марія Вольська, головна дизайнерка "Київзеленбуду":

Именно стиль посадки для тюльпанов мы выбирали в зависимости от того какие у нас будут цвета и сорта. Тоесть мы одталкивались от ранних от поздних, о средних поздних тюльпанах. Высота будет приходить в низ, высоту еще вниз. Карликовые сорта также здесь есть.

Красою квітучих тюльпанів та інших весняних квітів уже можна помилуватися, не виходячи з дому. Вони квітнутимуть майже три тижні.

Денис Погорєлко, керівник компанії-оператора Печерського ландшафтного парку:

Мы решили формат выставки открывать. Это будет происходить без посетителей но в онлайн режиме. Предполагаеться что мы будем делать разный интересный контент для любителей наших выставок. У нас их очень много. И в наших социальних страницах и тех кто к нам приходит. Мы решили сделать разные 3D-фотографии, туры по Печерскому ландшафтному парку.

А ще поціновувачі квітів зможуть не лише побачити фото- або відеоогляди, а й узяти участь в інтерактивах та конкурсах. Переможці отримають абонемент на майбутні виставки, заплановані після завершення карантину.