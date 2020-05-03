Під час пандемії допомоги благодійників потребують не лише лікарні та медики

Під час пандемії допомоги благодійників потребують не лише лікарні та медики. Елементарні предмети щоденного індивідуального захисту, як то маски чи рукавички, для частини українців стали недосяжними.

Навіть, коли з'явилися у вільному доступі. Тому цими днями по всій Україні людям безкоштовно роздали понад 300 тисяч медичних масок, куплених на кошти благодійників.

Триста тисяч медичних масок для захисту українців по всій країні - подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко вкотре власним коштом закупили маски і передали в усі регіони країни. Засоби індивідуального захисту роздають просто на вулицях - кожен, кому це необхідно, може взяти для себе маску.

Галина, жителька Миколаєва:

В аптеках очень сложно купить маску, если она есть, то она дорогая нам пенсионерам не по карману. Поэтому мы очень благодарны я очень довольна что у нас есть такие люди, которые смогут нам помочь в трудную минуту.

Олександра, жителька Харкова:

Потрібні. Менять будем, стирать уже надоело. А как без маски ходить, оштрафуют - 17 тысяч, а пенсия две.

Місію доставити маски в регіони і роздати їх людям взяли на себе активісти партії "Опозиційна платформа - За життя" та молодіжне крило політичної сили.

Артем Марчевський, керівник молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - За життя":

Будем их раздавать в разных регионах. Как на восточную Украину: Луганскую, Донецкую область. Так и: в Ужгороде, в Хмельницком, Николаеве, Одессе, Киевской области, в общем, всю Украину постараемся покрыть. Эти маски приобретены на личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

У Миколаєві маски роздають в подвір'ях, де кожен може отримати засіб захисту у необмеженій кількості. Охочі шикуються у черги. Беруть для себе та всієї родини.

Олег Солтіс, депутат миколаївської міськради від "Опозиційної платформи - За життя":

У нас на сегодняшний день в Николаеве раздается десятки тысяч масок уже не первый раз мы проводим эту акцию во дворах выдаем. потому что все-таки у нас карантин и люди в основном все сидят дома.

Ольга, жителька Миколаєва:

Большое вам спасибо, что вы организовали это. Мы благодарны вам! Будьте здоровы, не болейте.

Перші випадки коронавірусу на Миколаївщині зафіксували у Вознесенському районі, тому там передали маски і до лікарень.

Галина Жарська, головний лікар КНП "Вознесенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги":

Це те, що на сьогоднішній день саме необхідне захистити себе і захистити населення тому що ми не знаємо хто з нами рядом.

В Херсоні допомога благодійників також знайшла своїх нужденних, адже тут засоби індивідуального захисту в наявності є, але за надто високими цінами. Не кожен може дозволити собі їх купити.

"Я брала по 15 первую маску, по 15 грн, а потом не знаю. - Как выходите из ситуации? Простирываете? - Так вот проглаживаю, утюгом прогладила, а шо делать?"

Проблеми із доступністю масок і на Харківщині. Тут ціна на одноразову маску може доходити до 25 грн.

Лідія, жителька Харкова:

Не каждый человек может купить, потому что они стоят копейки, а продают их по сколько? И 25, и 20, и 15, и 10.

Андрій Лесик, керівник харківської міської організації "Опозиційна платформа - За життя":

Спасибо Виктору Медведчуку и Оксане Марченко за то, что в очередной раз городу Харькову передали гуманитарную помощь в виде медицинских масок. Я вижу, с каким энтузиазмом люди их берут, действительно говорят, что они очень-очень дорогие

Отримують допомогу і на Донеччині. Маски роздали вже у Маріуполі і Волновасі, далі засоби захисту відправляться до Мангуша та Нікольського.

Максим Ткач, член політради маріупольської міської організації "Опозиційної платформи - За життя":

В то время как одни патриоты продают маски за рубеж, миллионами вывозят. Другие патриоты уже не в первый раз больше полумиллиона закупают и раздают их бесплатно по всей Украине.

Микола, місцевий мешканець:

Большое спасибо Оппозиционной платформе. Такую акцию уже не первый раз вижу. Это очень хорошо в этом отношении, только эта партия и раздает.

У прифронтовому Сватові такі ж проблеми як і по всій Україні. Там впевнені, подолати недугу можна лише спільними зусиллями.

Олександр Лукашов, народний депутат "Опозиційної платформи - За життя":

Я хотів би підкреслити, якщо кожен українець у межах своїх можливостей послідує прикладу родини Марченко і Медведчука і надасть посильну допомогу своїм ближнім, то у такий спосіб спільними зусиллями ми зможемо подолати усі виклики.

Жителі як великих так і маленьких міст нарікають на одне: держава не змогла забезпечити людей доступним захистом. Тому за допомогу вдячні благодійникам.

Альона, жителька Ізмаїла:

Это очень важно сейчас. Население не все обеспечено такими средствами.

Катерина, жителька Харкова:

Для меня, допустим, 8,50 маска - это очень дорого. А у меня еще внучка и правнучка. Поэтому все правильно, так и нужно делать, спасибо.

Любов, жителька Фастова:

В мене були ще дома маски ще со свинячого грипа. Але уже всі розходували. Тому що чоловік працює, міняє на роботі через кожні 2-3 години маску.

Ольга, жителька Чернігова:

Сама пошила да і усьо. З чього дома було. Був кусочек марлички, пошила. Хіба ж я могу за свої дві тисячі куплять маски.

Валентина, місцева мешканка:

Ну так они ж стоят бешеных денег. Понимаете. Так что это подспорье очень хороше, спасибо вам.

За два місяці Віктор Медведчук та Оксана Марченко на власні кошти придбали 550 000 масок. Благодійні акції триватимуть і далі, поки у них є потреба.