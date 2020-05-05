Чому Росія надіслала групу медиків у Боснію і Герцоговину [ Редактировать ]
Боснія і Герцеговина не пустила на свою територію групу військових медиків з РФ. Конвой із 24 людей та п'яти спеціалізованих автівок мав прибути в країну на прохання спікера верхньої палати парламентської асамблеї Драгана Човича. Офіційна мета прибуття - провести дезінфекцію в місті Мостар - до слова, рідному місті цього політика.
Однак, оскільки ця група є, фактично, військовим підрозділом, згідно з боснійським законодавством, дозвіл на перетин державного кордону може бути наданий лише спільним рішенням Президії країни, яка складається із трьох членів. Такого рішення не ухвалили, тож боснійські міністерства Оборони і Внутрішніх справ вирішили відмовити росіянам у в'їзді.
Нагадаю, що в середині березня Росія вже споряджала показову військово-медичну місію до Італії. 120 медиків висадилися тоді в регіоні Ломбардія. Втім, уже за два тижні італійська преса розповіла, що 80 відсотків цієї допомоги марні, в мережі поширили відео, на якому російські пропагандисти пропонували італійцям за гроші записати відеоподяку Кремлю, а в самій Росії виникло нерозуміння - чому керівництво надіслало гумконвой за кордон, коли в самій країні бракувало засобів захисту для медиків та пацієнтів.
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