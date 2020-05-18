Гучними гуляннями відзначили завершення передвиборчої кампанії у Бурунді [ Редактировать ]
Карантином не переймаються у Бурунді. Натомість уся країна шаленіє від підготовки до президентських перегонів. Напередодні штаби кандидатів гучними гуляннями відзначили завершення передвиборчої кампанії. Влаштували масову зустріч з національними співами й танцями.
Голосування в першому турі призначили на 20 травня. В 11-мільйонній країні нині підтверджено лише 15 випадків зараження COVID-19, з них один - летальний.
Шанталь Кімана, жителька Бурунді:
Перше, чого ми чекаємо від нового президента - усунення несправедливості в країні, злиднів. А також знищення всіх інших перепон, що заважають свободі кожного бурундійця жити в мирі і злагоді у своїй країні молока і меду.
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