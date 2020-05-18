Карантином не переймаються у Бурунді. Натомість уся країна шаленіє від підготовки до президентських перегонів. Напередодні штаби кандидатів гучними гуляннями відзначили завершення передвиборчої кампанії. Влаштували масову зустріч з національними співами й танцями.

Голосування в першому турі призначили на 20 травня. В 11-мільйонній країні нині підтверджено лише 15 випадків зараження COVID-19, з них один - летальний.

Шанталь Кімана, жителька Бурунді: