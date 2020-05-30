Светлана Лобода восхитила ярким образом(фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Светлана Лобода восхитила фанатов очень нежным и одновременно - достаточно ярким образом. Певица разметила потрясающий снимок в своем Instagram.
Сегодня в 19.00 в прямом эфире на @woman_ru ❤️ 19.30 с @rudkovskayaofficial 😍
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Ранее певица восхитила фанатов очень трогательным фото со своей старшей дочерью Евой.
Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила новую песню "Мой", которая за считанные дни стала мега-популярной.
Ранее мы сообщали, о зверком убийстве известного рэпера, который стал жертвой стрелка.
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