Украинская певица Светлана Лобода восхитила фанатов очень нежным и одновременно - достаточно ярким образом. Певица разметила потрясающий снимок в своем Instagram.

Ранее певица восхитила фанатов очень трогательным фото со своей старшей дочерью Евой.

Напомним, ранее Светлана Лобода выпустила новую песню "Мой", которая за считанные дни стала мега-популярной.

Ранее мы сообщали, о зверком убийстве известного рэпера, который стал жертвой стрелка.