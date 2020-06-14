Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что ее однопартиец, народный депутат Максим Перебейнос таки болен коронавирусом. Об этом Елена Кравчук сообщила в комментарии LIGA.net

Сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции

По ее словам, теперь аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат, так как заседание комитета, членом которого является Перебейнос, на этой неделе проходило в режиме видеоконференции. Но, на прошлой неделе он, все же, присутствовал в зале заседаний парламента и контактировал с другими депутатами.

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Стоит отметить, что это не первый случай коронавируса во фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что от депутат от "Слуги народа" Максим Перебейнос заразился коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что президент Украины уходит на особый режим работы, так как его жена Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Как мы сообщали ранее, в Офисе президента вспышка коронавируса, но по официальным заявлениям пресс-службы Офиса президента, депутаты у которых было подозрение на коронавирус получили отрицательный результат теста.