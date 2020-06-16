Масочный режим "влетит в копеечку" украинцам [ Редактировать ]
Правительство рассматривает вопрос об ужесточении ответственности за несоблюдение масочного режима в Украине.
Об этом сообщает правительственный портал.
По информации, увеличенная административная ответственность предусмотрена за не ношение маски в общественных местах и транспорте.
Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий.
Шмыгаль также добавил, что люди расценивают ослабление карантинных ограничений как их отмену.
Ранее мы писали о том, что киевляне во время карантина посещают ночные клубы и не соблюдают карантинные ограничения.
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