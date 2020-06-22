Коронавирус "атаковал" лабораторию на Черниговщине [ Редактировать ]
В городе Нежин, который находится в Черниговской области лабораторный центр закрылся на самоизоляцию из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Об этом пишет Mynizhyn.com.
По информации, один из сотрудников центра заболел COVID-19, после чего все его колеги ушли на двухнедельную самоизоляцию.
Сегодня такую информацию сообщили на еженедельном оперативном совещании. На самоизоляции Нежинский горрайонный отдел ГУ Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины (бывшая санэпидслужба), потому что у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.
Отмечается, что так как лабораторный центр МЗ Украины обслуживает 2 района, поэтому в его орбите огромное количество контактных лиц.
Читайте также, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 10 украинских регионах. Там большое количество заболевших на 100 тысяч человек.
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