В городе Нежин, который находится в Черниговской области лабораторный центр закрылся на самоизоляцию из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Mynizhyn.com.

По информации, один из сотрудников центра заболел COVID-19, после чего все его колеги ушли на двухнедельную самоизоляцию.

Сегодня такую ​​информацию сообщили на еженедельном оперативном совещании. На самоизоляции Нежинский горрайонный отдел ГУ Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины (бывшая санэпидслужба), потому что у одного из сотрудников обнаружили коронавирус.

Отмечается, что так как лабораторный центр МЗ Украины обслуживает 2 района, поэтому в его орбите огромное количество контактных лиц.

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