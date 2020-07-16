16 июля свой День рождения отмечает легендарная украинская актриса Ада Роговцева. Аде Николаевне исполнилось 83. И сейчас она продолжает активно сниматься в кино и играть в спектаклях.

Podrobnosti.ua вспомнили самые яркие роли выдающейся актрисы.

Ада Роговцева родилась в Глухове Сумской области. В 1959 году окончила Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого.

С 1959 года на протяжении 35 лет работала в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки. Снималась в картинах киностудий им. А.Довженко, "Мосфильм", "Ленфильм", им. Горького, Одесской киностудии, на украинском и российском ТВ. Участвовала в радиопостановках.

После ухода из Театра им. Леси Украинки гастролирует с концертными программами и камерными театрами.

Среди выдающихся театральных ролей Ады Роговцевой - роли Гелены ("Варшавская мелодия"), Леси Украинки ("Сподіватися"), Паолы ("Дама без камелий"), Раневской ("Вишневый сад"), Эстер ("Священные чудовища").

Снялась в фильмах:

"Лесная песня" (1961). В одноименной драме-феерии украинской писательницы Леси Украинки Ада Роговцева сыграла полевую русалочку, ну а главную роль в фильме исполнила актриса Раиса Недашковская.

"Салют, Мария!" (1970). В фильме известного режиссера Иосифа Хейфица актриса предстала в образе подпольщицы времен гражданской войны, влюбившейся в испанского матроса, получив награду за лучшую женскую роль Московского международного кинофестиваля.

"Вечный зов" (1973). В 36 лет Роговцева закрепила популярность, сыграв в легендарном советском сериале по одноименному роману Анатолия Иванова. 19 серий телепроекта выходили в течение 10 лет – с 1973 по 1983 год. В этой истории о семье Савельевых, на чью долю выпали три войны, революция и становление нового строя в стране, Роговцева мастерски воплотила роль Анны Кафтановой, жены Федора Савельева.

"Девять жизней Нестора Махно" (2006). В фильме актриса воплотила роль матери известного революционера. Примечательно, что за два года до этих съемок она потеряла любимого супруга Константина Степанкова (умер в 2004 году).

"Мужчины есть мужчины" (1985). Для роли директора в детском фильме Аду Николаевну нарочно состарили – седоватые волосы и морщины, очки в тяжеловесной оправе и суровый взгляд.

С 1994 по 1997 и с 2007 по 2012 год Ада Роговцева работала в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В 2016 году она вернулась в театр с возрожденным аншлаговым спектаклем "Вася должен позвонить".

С декабря 2016 является членом Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Автор сборника поэзии "Мамины молитвы", биографической книги "Мой Костя".

Народная артистка СССР (1978). Народная артистка Украины. Лауреат Государственной премии Украины им.Т.Шевченко, премии Союза театральных деятелей им.М.Заньковецкой, премии "Киевская пектораль" (дважды). Лауреат Всеукраинской программы "Лидеры регионов" (2002). Почетный гражданин Киева (2007).

Герой Украины (2007). Награждена орденом "За заслуги" III степени, орденом княгини Ольги III степени.

Активно помогает бойцам АТО, выступает с концертами перед воинами АТО, организовывала сбор средств в госпиталь для украинских военных, за что в сентябре 2015 в России против нее было возбуждено уголовное дело.

Вместе со своим супругом Константином Степанковым воспитала дочь Екатерину (актриса, с 2007 - режиссер Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра) и сына Константина (работал в Международной академии экологии, умер в 2012 году). Имеет 3 внуков (Алексей, Даша и Матвей) и правнука (Константин).