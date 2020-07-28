Рыбаки словили 800-килограммового ската (видео) [ Редактировать ]
В Индии, у берегов штата Западная Бенгалия, во время рыбалки выловили 800-килограммового ската. Об этом сообщает KalingaTV.
На гигантского морского жителя на берегу собралось посмотреть огромное количество зевак.
По словам рыбаков, вышло это абсолютно случайно, когда они вышли в море рано утром. В тот же день ската в то продали с аукциона за 50 тысяч рупий (примерно 700 долларов).
Ранее мы писали о том, как рыбак "выловил" древний утонувший корабль.
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