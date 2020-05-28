Рыбак "выловил" древний утонувший корабль [ Редактировать ]
В Мексике у рифа Кошмаров местный рыболов нашел корабль, который утонул 200 лет назад.
Об этом сообщает пресс-служба Института истории и археологии Мексики.
По их словам, мужчина нашел судно во время рыбалки и сообщил о находке археологам.
Отмечается, что от корабля остались только якорь, пушки и некоторые чугунные конструкции. Найденное судно назвали в честь Мануэля Планко, но тот в силу возраста не смог погрузиться на дно, чтобы лично взглянуть на артефакт.
Известно, что затонувший корабль принадлежал Англии и использовался с конца 18 – начало 19 века.
Фото: Ihah.gob.mx
Ранее мы писали, что удалось обнаружить корабль-призрак, пропавший 20 лет назад в водах одной из рек в США.
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