У Каліфорнії стовпчик термометра злетів до 55 градусів за Цельсієм [ Редактировать ]
Небувала спека у Долині Смерті, у Каліфорнії - там стовпчик термометра злетів до майже 55 градусів за Цельсієм. Показники перевіряє Національна служба погоди США. Якщо ж дані підтвердяться, то ця температура буде рекордною на Землі за понад століття. За прогнозами синоптиків, каліфорнійцям не варто сподіватися на поліпшення ситуації аж до кінця тижня. У Штаті вже оголосили надзвичайно високу пожежну небезпеку. Попередній температурний рекорд на Землі - зафіксували 2013, у цій же пустелі. Тоді було на градус менше - 54 за цельсієм.
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