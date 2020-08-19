Без першого дзвоника і в масках

Без першого дзвоника і в масках. У Мінохорони здоров'я розповіли, як розпочнеться навчальний рік. Наприклад, до школи діти і вчителі приходитимуть у захисних масках і знімати їх можна буде лише під час уроку. Що ще чекає на учнів та вчителів - розкаже Ксенія Барвіненко.

Старший син Каріни має піти в четвертий клас. І хоча до першого вересня кілька тижнів, батьки вже знають, у якому форматі навчатимуться діти.

Каріна, мати чотирикласника:

Всем закупили от государства парты отдельные. Каждый будет сидеть за отдельной партой. Часть уроков, по возможности, будут переносить на улицу, мне это тоже очень нравится, будет прекрасный переход от лета, от летних каникул, к школе.

До школи діти і вчителі приходитимуть у захисних масках, знімати їх можна буде лише під час уроку. До речі, заняття починатимуться в різний час, таким чином хочуть уникнути натовпів під час перерв.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Керівник закладу освітнього повинен розробити маршрути і графік допуску учнів до школи так щоб уникнути скупчення людей.

А от традиційного першого дзвоника не буде.

Любомира Мандзій, заступник міністра освіти і науки України:

Не проводимо і не організовуємо масові заходи, при виявленні ГРВІ учні або вчителі повинні бути ізольовані в спеціальних приміщеннях.

Але дистанційне навчання ніхто поки що не скасовуватиме. Формат змінюватиметься залежно від епідемічної ситуації в регіоні.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

В помаранчевій зоні обмежується відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами більше ніж 20 осіб, але це не стосується закладів дошкільної, загальної середньої позашкільної та спеціалізованої середньої освіти, на територіях з червоним рівнем небезпеки перебачено найжорсткіші обмеження - відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонене, в тому числі і дошкільних закладів.

А ще в навчальних закладах мають бути стенди з інформацією про симптоми коронавірусу. А вчителі повинні розпочинати урок з опитування про самопочуття учнів, аби своєчасно виявити хворого.