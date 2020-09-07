Росія повинна брати участь у розслідуванні отруєння Навального, а не виносити порожні заяви - заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Він наголосив: якщо Москва не зробить свій внесок у розслідування, це означатиме: росіянам є що приховувати.

Нагадаю, російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у комі в берлінській клініці - після того, як 20 серпня йому стало зле у літаку, рейсом із Томська до Москви. Пізніше тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новичок". У ЄС пообіцяли: не залишать такий злочин без належної реакції.