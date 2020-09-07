У Німеччині закликали Росію брати участь у розслідуванні отруєння Навального [ Редактировать ]
Олексія Навального вивели з коми - повідомляють у німецькій клініці "Шаріте", де лікують опозиціонера. Стан пацієнта покращився, тож штучну кому припинили. Навального поступово віключають від ШВЛ, він уже реагує на те, що йому кажуть.
Утім, про терміни остаточного одужання говорити зарано, кажуть лікарі. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія повинна брати участь у розслідуванні отруєння Навального, а не жбурлятись порожніми заявами.
Він наголосив: якщо Москва не зробить свій внесок у розслідування, це означатиме: росіянам є що приховувати.
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