55-летняя британка, которая совершенно не выглядит на свой возраст, раскрыла секрет молодости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, она рассказала, что посещает косметолога, но не прибегает к хирургическим вмешательствам или уколам красоты.

Мать двух взрослых детей выглядит значительно моложе своих лет и поделилась своими секретами сохранения молодости. Она пользуется неинвазивными услугами, помогающими поддерживать кожу в тонусе. Уорд не пользуется уколами красоты и услугами пластических хирургов.

Также женщина не отказывается от использования косметики. Ежедневно она наносит на лицо тональный лосьон, придающий коже естественное сияние. Еще одним секретом отличного внешнего вида англичанка считает наращенные ресницы. Так она может не пользоваться тушью и выглядеть максимально естественно.

Aото: Natasha Pszenicki

При этом три раза в неделю британская посещает групповые тренировки на велотренажерах. Она отмечает, что ей занятия даются очень тяжело, но там "замечательные женщины и зажигательная музыка". Дважды в неделю Уорд выполняет силовые тренировки.

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