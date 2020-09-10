Навальний прийшов до тями і опинився під посиленою охороною [ Редактировать ]
У берлінській клініці "Шаріте" посилили охорону російського опозиціонера Олексія Навального. За інформацією видання "Шпігель", є ризик нового замаху на політика. Через це кількість правоохоронців збільшили.
Одразу кілька німецьких видань повідомляють, що стан Навального покращився - він повністю опритомнів, може говорити й навіть пам'ятає перебіг подій у літаку.
Натомість речниця опозиціонера, Кіра Ярмиш, коментуючи цю інформацію німецьких ЗМІ, назвала її надто перебільшеною. Інше німецьке видання "Цайт" повідомило: є докази, що в Кремлі планували вбивство Навального. Для цього навіть створили нову, більш небезпечну версію "Новічка".
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