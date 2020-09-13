"Люди должны заражаться": вирусолог предложил сменить стратегию борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
Немецкий вирусолог Хендрик Штрек заявил, что нужно менять стратегию борьбы с коронавирусом (COVID-19) - позволить людям заражаться и приобретать иммунитет от коронавируса. Передает "Обозреватель"
Штрек отметил, что в Европе и Германии и Европе в целом растет число людей, которых тестируют на вирус, и "при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов".
Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений
Штрек подчеркнул, что безусловно распространение коронавирусной болезни надо остановить. Но статистические данные по числу зараженных нужно понимать иначе. При этом он отметил, что никто не знает однозначно правильного пути противодействия пандемии: "мы можем только испытывать, и нам надо позволить себе делать ошибки".
Напомним, ранее в Британии возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса.
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