Ідейна супротивниця чи психічно нездорова? Американські правоохоронці затримали жінку, яка поштою надіслала Трампові отруту в конверті.

Навіщо вона це зробила? І чи не охопить після цього штати - хвиля «поштового тероризму»? Дізнавався Дмитро Анопченко.

Раніше поштою в Америці можна було надіслати що завгодно. Та відразу після терактів одинадцятого вересня по всій країні почали запроваджувати 100-відсоткову перевірку листів і посилок. Після надсилання та перед доставкою їх сканують і просвічують на сортувальних пунктах. А особливий - подвійний - контроль для відправлень із адресою 1600 Pennsylvania avenue, це Білий дім. Тому шансів, що лист із отрутою занесуть навіть до приймальні Трампа чи хоча б до президентської канцелярії не було жодних.

Так само завчасно перехопили лист, надісланий із канадійського містечка Сент-Убер і адресований особисто президентові. Всередині знайшли рицин - отруту, яку отримують із рицинових бобів. У разі потрапляння в організм він спричиняє внутрішню кровотечу. Навіть незначні дози, - достатньо кількості як голівка сірника, - можуть призвести до відмови внутрішніх органів у дорослої людини і навіть смерті.

Жінку, яка надіслала небезпечного листа, затримали зараз на кордоні США та Мексики; вона мала при собі зброю. Факт арешту силовики підтверджують, але не розголошують ані її імені, ані - що значно важливіше - причин, які змусили її розсилати отруту. Тобто чи це психічний розлад і жінка сподівалася вбити президента? Чи вона ідейна противниця Трампа й розуміла, що лист перехоплять і робила це заради розголосу? Із затриманою зараз працюють психологи ФБР. А преса підрахувала - листи із рицином главі держави надсилають уже втретє. Одразу після перемоги Трампа, у 2018, колишній військовий слав отруту президентові й керівництву Пентагону; у 2013 невдоволений виборець надсилав рицин президентові Обамі, і зрештою отримав за це вирок - 25 років за ґратами.

І те, чого побоюються зараз і в президентському штабі, і в президентській охороні, це щоб противники чинного глави держави не влаштували флешмобу. Не стали на знак протесту і неповаги надсилати до Білого дому безневинні речовини в конвертах - борошно, крейду, зубний порошок. А до цього дехто вже закликає в соцмережах.

У такому разі вміст кожного пакунка довелося б детально аналізувати; затримувати пошту, яка була поруч із підозрілим конвертом.

І на тижні заблокувати поштові відправлення, надіслані до Білого дому, а це і офіційне, і дипломатичне листування. Усі сподіваються тільки на здоровий глузд і що політичні противники не перейдуть межі. Адже від флешмобів - як і від рицину - протиотрути немає.