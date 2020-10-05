Австралійці збудували "пляжну" тренувальну базу для лижників [ Редактировать ]
Зимовий спорт по-австралійськи. У місті Брисбен побудували нову тренувальну базу для лижників, які вправляються у фристайлі. З трампліна спортсмени приземляються в басейн. Так компенсують відсутність в країні снігу та гірських баз.
Відтепер лижникам не доведеться виїздити за кордон для тренувань. У новому комплексі спортсмени вже готуються до зимової олімпіади. Вона відбудеться 2022 року в Пекіні.
Даніель Скотт, австралійська лижниця:
Це значуща подія для австралійського спорту. Особливо для дітей, які тільки починають вправлятися у фристайлі. Тепер вони зможуть тренуватися в себе на батьківщині. Поки що ми робимо лише перші стрибки у воду з невеликої висоти. А коли звикнемо літатимемо на повну.
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