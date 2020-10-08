Велика Британія підтримала Німеччину й Францію в запровадженні санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Країна співпрацюватиме в розробці пакету нових обмежень.

Напередодні у Берліні заявили - санкції проти Росії неминучі, якщо Кремль не надасть інформацію про отруєння Навального.

Також держави запропонують європейським партнерам запровадити додаткові персональні заборони проти офіцерів ГРУ РФ.

Водночас у Кремлі версію отруєння назвали "фантастичною історією" та пообіцяли міжнародній спільноті свою версію того, що сталося з Навальним.