Росії загрожують санкціями через отруєння Навального [ Редактировать ]
Велика Британія підтримала Німеччину й Францію в запровадженні санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Країна співпрацюватиме в розробці пакету нових обмежень.
Напередодні у Берліні заявили - санкції проти Росії неминучі, якщо Кремль не надасть інформацію про отруєння Навального.
Також держави запропонують європейським партнерам запровадити додаткові персональні заборони проти офіцерів ГРУ РФ.
Водночас у Кремлі версію отруєння назвали "фантастичною історією" та пообіцяли міжнародній спільноті свою версію того, що сталося з Навальним.
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