Инженерам американской компания "Edge Innovations" удалось создать роботизированного дельфина, стоимость которого составляет от 3 до 5 млн долларов. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил основатель и генеральный директор компании Уолт Конти, главной целью создания робота-дельфина, было то, что однажды смогут развлекать посетителей тематических парков и дельфинариев вместо диких животных, содержащихся в неволе.

Около 3 000 дельфинов сейчас в неволе только для получения нескольких миллиардов долларов за счет того, что посетители тематических парков хотят взаимодействовать с млекопитающими. Поэтому очевидно, что к исследованию дельфинов есть интерес

Он также добавил, что аниматроника может вернуть аудиторию, которая отказалась посещать парки из-за использования и эксплуатации живых животных.

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Стоит отметить, что около 20 европейских стран уже запретили или ограничили эксплуатацию диких животных в цирках.

Важно, что уже в штаб-квартире Edge’s Hayward в штате Калифорния, роботизированный дельфин весом 250 кг и длиной 2,5 метра с кожей из медицинского силикона используется для демонстраций в учебной программе для школ в партнерстве с американской организацией за права животных PETA.

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Эдж также создал водных существ, которые использовались в голливудских блокбастерах "Свободный Вилли", "Глубокое синее море" и "Анаконда".

Напомним, ранее инженер и блоггер Джеймс Хобсон из канала the Hacksmith с командой создали полностью функциональный световой меч из "Звездных войн".

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