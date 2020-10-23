Останні передвиборчі кроки кандидатів у нашому дайджесті. Кандидати мають виконати свої обіцянки. А українці 25 жовтня зробити усвідомлений вибір. І головне - прийти на дільниці у неділю. Так вважає співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми всі бачимо, що відбувається з країною останні роки. Нинішня влада не здатна і не хоче нічого вирішувати. Якщо ми хочемо спинити цей згубний курс - маємо 25 жовтня прийти на виборчі дільниці і проголосувати за ту команду, за тих людей, які здатні змінити життя на краще. У кожній громаді, у кожній родині. Які готові працювати на совість. І не вірте тим, хто каже, що ваш голос нічого не змінить. Це не правда від вашого голосу залежить дуже багато. Своїм голосом ви зупините хаос і занепад. Відкриєте шлях до нормального життя, в якому панує мир. А люди завжди можуть розраховувати на підтримку, захист і порядок на вулицях. Коли як годинник працюють комунальні служби. Де забезпечений комфорт і безпека жителів. Ми зможемо це зробити - проголосувавши на виборах 25 жовтня. Це наш шанс змінити країну.

Чинний міський голова та кандидат у мери столиці Віталій Кличко сьогодні проінспектував одну із київських лікарень, яка приймає ковідних хворих. Там відремонтували нове відділення, яке має вмістити іще 90 пацієнтів. Зокрема, й пацієнтів із коронавірусом.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Лікарня виглядала зовсім по іншому, старий радянский вигляд. Зараз в третій лікарні розгорнуто 30 ліжок і буде ще 60 - для хворих на коронавірус. Ми зробимо все, щоб надати допомогу. Ми зробимо все, щоб зробити переобладнання. Прості відділення перетворюємо в інфекційні.

У Черкасах вояки відкрили "будинок ветерана", який назвали на честь загиблого побратима. Розвідник Володимир Бовсуновський домігся, щоб занедбану будівлю передали його організації. І зараз тут два музеї, експонати для яких збирали самі бійці.

Також тут працюватиме представництво "Пласту" і дитяча телестудія. А ще хостел для бійців, хаб та кабінет психотерапевта.

Дмитро Кухарчук, кандидат на посаду міського голови Черкас:

Якщо говорити з точки зору чи дбає місто про адаптацію ветеранів до суспільства і суспільства до ветеранів, якихось комплексних міських програм чи загальнодержавних на сьогоднішній день просто не існує.

Андрій Білецький, лідер політичної партії "Національний корпус":