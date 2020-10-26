Загалом в Україні прийшли голосувати трохи більш як третина виборців

Хоча загалом у країні прийшли голосувати трохи більш як третина виборців, на частині дільниць були й черги. А також - і претензії від виборців. На що жалілися найбільше - наші журналісти розкажуть.

На Прикарпатті порушення почали фіксувати ще... звечора. У деяких ДВК не дорахувалися бюлетенів. А десь - працівники комісії помилково їх зіпсували.

Богдан Морикіт, координатор спостереження громадянської мережі "Опора":

Відповідно дільнична комісія не почала працювати у 8 годині, прийшлося їх передруковувати.

В Івано-Франківську, який перебуває в червоній зоні, всі дільниці відкрилися вчасно. Карантинні заходи такі, як і всюди масковий режим, температурний скринінг і дистанція. До столів допускають лише по троє. Члени комісії в масках, але без щитків.

Людям із підвищеною температурою вхід на територію ДВК дозволений. От тільки окремої кабінки тут не передбачили.

Віталій Ходан, голова дільничної виборчої комісії:

Але ми просто ту людину відводимо на окремий стіл, вона окремо стоїть в куточку, вона там проголосувала, вкинула бюлетень і пішла. Після того ми стіл дезінфікуємо. - А чому не зробили. Це ж порушення таємниці голосування? - Там де людина голосує її ніхто не бачить.

На багатьох дільницях черги. Багато виборців довго стоять у кабінках, бо ніяк не можуть розібратися із бюлетенями.

Володимир, виборець із Івано-Франківська:

Просто треба нормально об'яснити людям. Я проголосував за партію, а номер не поставив. А я де знав за номер.

Одещина почала голосувати вчасно. Всі дільниці відкрилися рівно о 8.00. Найгучніше порушення у місті Ізмаїл. За даними поліції, зранку туди прибули три автобуси - по півсотні людей у кожному. Гастролери приїхали голосувати за гроші. Від чотирьохсот до тисячі гривень.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:

Там же на місці було встановлено особу, яка мала грошові кошти та списки вказаних людей і повинна була їх супроводити для подальшого голосування.

В самій Одесі кілька разів повідомляли про замінування дільниць.

А ще в людей здавали нерви у довжелезних чергах. У Кропивницькому на одній із дільниць жінка просто... порвала свої бюлетені.

Олександр, житель Кропивницького:

Как это можно так, и все друг на друге, извините, расстояние нигде никто не соблюдает, как так можно? У человека поднялось давление, она гипертоник, и тут с бюлетенем выйти нельзя, положить нельзя, вызвать скорую нельзя, когда только порвали бюллетень, она порвала бюллетень, сказала, не хочу все, только тогда вызвали скорую.

Після інциденту жінці викликали швидку і поліцію, яка склала на неї адмінпротокол.

У Харкові на дільницях теж були довгі черги. Всі люди стояли у масках, та дистанції ніхто не дотримувався.

Нет, вот так на расстоянии метр можно, а меньше нельзя.

А на одній з дільниць Харкова, під час голосування, зникло світло.

Сделайте свет! Шо там можно увидеть в кабинке? Зачем, зачем вы тогда?

У темні кабінки літні люди заходили по двоє, або заповнювали бюлетені просто на підвіконнях. Та були порушення - значно серйозніші.

Харків'яни у соцмережах виклали відео, як у Черкаській Лозовій автобус привозив людей до виборчої дільниці.

У Дніпрі порушення почали фіксувати вже з перших хвилин голосування. Люди, чи то навмисно, чи то від нервів, рвали бюлетені, фотографували бланки та намагалися винести їх з дільниці.

Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Чотири з них це щодо пошкодження бюлетеня чи винесення бюлетеня, і один з них це незаконна агітація це в день виборів.

А найпоширенішим порушенням на Дніпропетровщині спостерігачі назвали - так званих "підставних виборців або виборчих мігрантів".

Вадим Головченко, координатор громадянської мережі Опора зі спостереження за виборами в дніпропетровській області:

Це може вплинути на результати голосування. Це небезпечно. Ми не можемо сказати наскільки це протизаконно зараз. Протизаконність встановлює поліція.

На одній із виборчих дільниць Дніпра члени виборчої комісії не знайшли великого сейфу для бюлетенів. Однак викрутилися, як альтернативу використали каструлю.

Людмила Волнянська, голова дільничної виборчої комісії №121299:

Сейф который выдали нам, он очень маленький для такого количества бюлетеней. И естественно физически мы не могли туда впихнуть, там больше 400 тысяч бюлетеней. Что делать?

На Херсонщині сейф був. Щоправда, користі з нього катма. Його просто не змогли відчинити, а значить, і вчасно почати голосування. Тож довелося викликати надзвичайників і розрізати.

А в самому Херсоні відзначилася одна із секретарів комісії, яка намагалася завадити роботі журналіста.

Уберите камеру! - Вы читали "закон об информации"? - Уберите камеру! Выведите его! Он не имеет права! - Как это? - Он имеет право находится на участке, снимать и делать фотографии не имеет права. - С чего вы взяли? - По законодательству.

Продовжити роботу журналіст зміг лише після втручання юриста...

Загалом вибори в Україні минули доволі спокійно. Порушення були, але несистемні. А от явка виявилася доволі низька. Не зважаючи, на великі черги перед дільницями.