У Білорусі опозиція оголошує загальнонаціональний страйк [ Редактировать ]
Білоруська опозиція оголошує загальнонаціональний страйк. Закликають приєднатися всі приватні та державні компанії. За інформацією тамтешніх ЗМІ, під різними приводами не працюватиме ціла низка підприємств. Це реакція на невиконання ультиматуму лідерки мітингувальників Світлани Тихановської.
Вона поставила Олександру Лукашенку вимогу до 25 жовтня припинити насильство, випустити політв'язнів та піти у відставку. Напередодні ж у Мінську зібрався вже традиційний сто тисячний недільний марш. Міліція застосувала проти мітингувальників світло-шумові гранати.
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