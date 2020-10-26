Під час місцевих виборів свої опитування організовували штаби окремих партій і кандидатів, а також деякі телеканали і громадські організації. За цими даними у більшості обласних центрів лідирують переважно чинні міські голови.

У Харкові Геннадій Кернес отримав 58 відсотків голосів. У Дніпрі лідирує Борис Філатов - майже 45 відсотків. У Львові попереду Андрій Садовий - 38 процентів. Схожий показник і в Одеського міського голови Геннадія Труханова. Практично в одні ворота - з цифрою більше 50 % - перемагають мери Івано-Франківська - Руслан Марцінків, Тернополя - Сергій Надал, Вінниці - Сергій Моргунов і Маріуполя - Вадим Бойченко.

Триває підрахунок голосів і на довиборах у Верховну Раду. На 208 окрузі на Чернігівщині натепер опрацювали 30 відсотків бюлетенів. У Анатолія Гунька зі Слуги народу майже 34 відсотків голосів. У спину йому дихає Олег Ляшко з однойменної Радикальної партії. Нагадаю, довибори на цьому окрузі оголосили після того, як у травні загинув нардеп Валерій Давиденко.

Цьогорічні місцеві вибори відбулися спокійно - заявили у МВС. Загалом до правоохоронців надійшло 12 фейкових повідомлень про замінування дільниць у Київській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Крім того, на 19 дільницях сталося знеструмлення. На трьох з них довелося тимчасово припиняти голосування. У МВС заявили, правоохоронці посилено працюють і після того, як дільниці зачинилися.

Сергій Яровий, Перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Після закриття дільниць надійшло 4375 заяв та повідомлень, складено 224 адміністративних протоколи та розпочато 77 кримінальних проваджень. Виборчий процес на виборчих дільницях не призупинявся за виключенням трьох виборчих дільниць.

Ігор Клименко, Голова Національної поліції України: