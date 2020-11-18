Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде внедрить профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий лиц.

На заседании правительства 18 ноября одобрили соответствующий проект закона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии.

Премьер написал, что объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты до 2050 года показывают, что "от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны".

Законопроект от Кабмина предлагает:

до полного перехода на выплаты по накопительной системы, источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения;

"пенсионные средства ходят за участником": участники самостоятельно выбирают негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд;

вводятся три профессиональные программы:

№1 - дает право на пенсию после 50 лет;

№2 - при 55 лет;

№3 - возможность добровольно приобрести право на участие в системе после 55 лет.

вести для лиц до 35 лет, которые до даты введения уплаты страховых взносов получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, право на перечисление средств в солидарную систему;

негосударственные пенсионные фонды будут проходить авторизацию.

Правительство предлагает Раде три профессиональные пенсионные программы:

Право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет, из него на работе на вредных профессиях (так называемый "список №1") от 10 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 20 лет, из него на работе на вредных профессиях от 7,5 лет у женщин. Работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%. Право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него на работе по "списку №2" от 12,5 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет, из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет у женщин. 7% дополнительного ЕСВ для работодателей. Возможность добровольно вступить в негосударственный пенсионный фонд на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет. "Добавка" в ЕСВ – от 3% по согласованию с работниками.

Напомним, что, что в Украине пытаются построить трехуровневую пенсионную систему. Сейчас в стране действует только государственная солидарная система.

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