В Украине хотят ввести три программы накопительных пенсий [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде внедрить профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий лиц.
На заседании правительства 18 ноября одобрили соответствующий проект закона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии.
Премьер написал, что объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год. Расчеты до 2050 года показывают, что "от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны".
Законопроект от Кабмина предлагает:
- до полного перехода на выплаты по накопительной системы, источником финансирования пенсий будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ вместо механизма возмещения;
- "пенсионные средства ходят за участником": участники самостоятельно выбирают негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд;
- вводятся три профессиональные программы:
№1 - дает право на пенсию после 50 лет;
№2 - при 55 лет;
№3 - возможность добровольно приобрести право на участие в системе после 55 лет.
- вести для лиц до 35 лет, которые до даты введения уплаты страховых взносов получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, право на перечисление средств в солидарную систему;
- негосударственные пенсионные фонды будут проходить авторизацию.
Правительство предлагает Раде три профессиональные пенсионные программы:
- Право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет, из него на работе на вредных профессиях (так называемый "список №1") от 10 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 20 лет, из него на работе на вредных профессиях от 7,5 лет у женщин. Работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%.
- Право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него на работе по "списку №2" от 12,5 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет, из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет у женщин. 7% дополнительного ЕСВ для работодателей.
- Возможность добровольно вступить в негосударственный пенсионный фонд на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет. "Добавка" в ЕСВ – от 3% по согласованию с работниками.
Напомним, что, что в Украине пытаются построить трехуровневую пенсионную систему. Сейчас в стране действует только государственная солидарная система.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря в Украине вырастут пенсии: кому и сколько добавят.
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