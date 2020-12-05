Дожити у черзі. На Закарпатті пацієнти онкоцентру годинами змушені чекати на курс променевої терапії. Усе - через нестачу обладнання.

Лікарі вже не перший рік просять місцеву владу виділити кошти на новий апарат. Та марно. Чому гроші на порятунок пацієнтів знайти так важко?

Олена вже рік бореться з раком. Зараз їй необхідно пройти курс променевої терапії. Для цього щодня доводиться чекати в довжелезних чергах.

Олена, онкохвора:

Чекаємо довго і до 12 ночі. Звичайно, це не зручно, було б ліпше, якби швидше якось, без черги. Пацієнтів багато.

У Закарпатському протипухлинному центрі щодня надають допомогу близько сотні пацієнтам. Спочатку хворі проходять діагностику, лікар визначає межі пухлини. Згодом терапія під ось таким апаратом. Лаборанти вводять показники пацієнта та відправляють хворих на процедуру.

Ірина Вовканич, медична сестра Закарпатського протипухлинного центру:

Вкласти правильно пацієнта, ознайомитися із завданням, яке нам написав лікар. Ведеться карточка променевої терапії, сюди все кожен день записується обов'язково і викликається пацієнт і вкладаємо його на апарат.

Лікарі розповідають: доводиться працювати до ночі, адже обладнання катастрофічно не вистачає. Ще три роки тому променевих апаратів тут було три, нині - один.

Ярина Федурця, завідувачка відділення променевої терапії Закарпатського протипухлинного центру:

Поки у нас були три робочі апарати, то наш робочий день закінчувався - як було зручно для всіх. Ми починали о 8 годині й закінчували о 3-4 годині. Коли кількість апаратів зменшувалася, відповідно пішло навантаження на один апарат. У нас є черга на госпіталізацію, ми не можемо перевищувати ліміт, ми маємо вкластися хоча б з 6 - 12 ночі, тому частина пацієнтів, які ще не почали лікування - вони у черзі.

Новий апарат планують встановити в цій будівлі. Приміщення побудовано відповідно до стандартів. Тут - товсті стіни, підлога, але потрібні ремонт і додаткові двері. Для цього вже готують всю документацію. І якщо кошти на ремонт вдалося знайти, то 56 мільйонів гривень на придбання апарату - досі шукають.

Андрій Русин, директор Закарпатського протипухлинного центру:

Ми, місцевий бюджет, навряд чи знайдемо такі кошти. Оцю допомогу нам треба з центрального бюджету - це приблизно десь 10 млн грн ми дамо з тих, що отримав заклад від НСЗУ.

Лінійний прискорювач, який хочуть придбати, не містить радіоактивного джерела.

Андрій Русин, директор Закарпатського протипухлинного центру:

У 2007 році ми встановили оцей апарат, тут знаходиться джерело - це стіл, воно обертається, стіл теж обертається, ми тут можемо встановити любі поля. Але в чому відмінність - тут немає пелюсткового коліматора, а якби він був - тоді можна опромінювати чітко по краях пухлини.

Власними зусиллями дороге обладнання закупити медики не можуть. Уже звернулися до чиновників і щиро сподіваються на підтримку. Адже для пацієнтів ці апарати просто необхідні для життя.