Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл намерены учредить собственную премию. Об этом сообщает Vogue.

Программа награждения пары будет представлена в рамках их фонда Archewell и будет отмечать выдающихся личностей, благотворительные организации и компании, которые, по их мнению, делают важные дела.

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Отмечается, что награды будут сосредоточены в определенных областях, включая "благотворительные услуги, образование, науку, литературу, расовую справедливость, гендерное равенство, охрану окружающей среды, расширение прав и возможностей молодежи, здоровье и психическое здоровье".

Ранее сообщалось, что Меган Маркл подписала контракт с Netflix. Герцогиня Сассекская совместно с принцем Гарри будет заниматься разработкой документальных и художественных фильмов, сериалов и шоу.

Также мы писали о том, что Елизавета II вызвала принца Гарри для серьезного разговора. Отмечается, что королевская семья крайне недовольна высказываниями Гарри о политических событиях в США.

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