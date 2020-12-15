Бюджет-2021: у Верховній Раді розглянуть головний кошторис України [ Редактировать ]
Сьогодні народні депутати візьмуться за розгляд головного кошторису держави на наступний рік. До проєкту внесли понад дві тисячі поправок, втім, спікер парламенту сподівається на швидке голосування.
Депутати також розглянуть продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу і два документи, пов'язані з діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
Загалом цього тижня на порядку денному 10 важливих законопроєктів. Серед них, зокрема, про встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та про обмеження обігу пластикових пакетів.
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