Грошей не вистачає навіть... на їжу! Сьогодні українські медики вийшли на акції. Причому одразу в кількох містах - у Києві, Львові, Харкові. Вимога - одна: нарешті підвищити їм жалюгідну зарплату. Бо зараз, приміром, медсестри, отримують не більше ніж 4 тисячі гривень! Безгрошів'я, помножене на ковідну небезпеку, призводить до того, що наші лікарі масово виїжджають за кордон.

То ж чи буде кому лікувати пацієнтів в Україні?

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КИЇВ

В урядовому кварталі - велелюдно. Це - медики з'їхалися з усієї України. Вони вимагають вивести з фінансової коми медицину.

Ніна Козловська, учасниця мітингу, медсестра:

Уже дістало відношення до нас, до самої нашої праці, знецінення її, зневага. Медицину державну влада своїми руками, можна сказати, знищує.

Це - медсестра з містечка під Києвом Ніна Козловська. Уперше подібну акцію медиків з вимогою гідної зарплати вона організувала ще рік тому. Та за цей час, каже, навіть попри ковідний виклик, ставлення до лікарів не змінилося! Зрештою, як і їхня зарплата.

Ніна Козловська, учасниця мітингу, медсестра:

Ми потребуємо гідних зарплат гідного бюджету на 2021 рік. У нас завжди були зарплати не високі, низькі, але зараз все йде на подорожчання - комунальні послуги, ціни ростуть, а наші зарплати, які складають уклад близько 3,500 - 4000 залишаються на місці.

Утім, це не єдина проблема, - каже інша медсестра Яна Демчук з Житомирщини.

Яна Демчук, учасниця мітингу, медсестра:

Я одна з тих людей, які захворіли коронавірусом, які сьогодні мають крім постстресового травматичного розладу, тому що це постійне перебування в осередку вірусного навантаження. Вони ще мають проблеми і з службовим розслідуванням - коли людину змушують, фактично доводити те, що вона захворіла на робочому місці. Це парадокс!

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ЛЬВІВ

А це вже Львів. Теж центр міста, і теж - мітинг лікарів. Локація інша, та вимоги незмінні - переглянути фінансування медицини. Лідія Конюх - медик з майже двадцятирічним стажем. Працює лікарем на півставки - тобто за... дві тисячі гривень.

Лідія Конюх, лікар спортивної медицини:

Це є просто ганьба, і стид і позор, якщо медики медсестри говорять: "кидаю і їду за кордон, бо там мене оцінять". І там таки оцінять. То як можна, скажіть, творити державу, нормальну, здорову націю, коли от так принижують людей, які допомагають людям жити.

Поруч з лікарями - медсестри з лікарні, яка не має договору з Нацслужбою здоров'я про надання допомоги хворим на COVID-19. А отже, й жодних доплат ці медики не отримують. Хоча з коронавірусними пацієнтами мають справу.

Раїса Сумцова, медсестра:

До нас хворі поступають не знати з чим, потім виявляється що у них COVID-19. І люди фактично наражаються на небезпеку.

Крім гідних зарплат, мітингарі вимагають і створення держпрограми щодо забезпечення медиків житлом. А ще просять перевести медсестер, які працюють у школах та дитсадках, у підпорядкування МОЗ. Бо інакше вони не можуть розраховувати на обіцяне підвищення.

Віра Денько, медсестра Львівської правничої гімназії:

Я в правничій гімназії цього не отримую. До кого я відношуся? До охорони здоров'я я не відношуся, до освіти не відношуся, - коли йде збільшення зарплати.

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ХАРКІВ

А у Харкові відбувся... одиночний пікет. На вулицю вийшла медсестра Наталія Зав'ялова. Напередодні ж сотні лікарів влаштували онлайн-флешмоб під назвою "Врятуй лікаря":

Я - Кудімов Володимир Павлович, працюю в дитячій туберкульозній лікарні 16 років. Я - Наргіза Загородня, маючи 20-річний стаж, 12 з них працюю ретген-лаборантом. Я - Надія, працюю фельдшером-лаборантом у Київській міській дитячій тублікарні. Посадовий оклад 5 385 грн. Я отримую 6 тисяч гривень. Я стала отримувати заробітну плату 2 тисячі.

Якщо ж влада усе ж не почує медиків, вони готові оголосити страйк. Залишати робочі місця ніхто не буде, але допомогу надаватимуть тільки людям у тяжкому стані.